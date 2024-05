Atalanta | la lunga giornata dei tifosi e ora la festa

(Di giovedì 23 maggio 2024) È stata davvero unaquella deidell'in trasferta a Dublino. Quasi in ottomila si sono riversati nella capitale irlandese per seguire questa finale di Europa League vinta con merito dai ragazzi di Gasperini. Ihanno invaso le vie del centro e si sono messi in.

Mezzi pubblici gratis per la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus allo Stadio Olimpico di Roma: come raggiungere l’evento. Come raggiungere la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus coi mezzi pubblici (credits @Roma Capitale) – Ilcorrieredellacitta. ilcorrieredellacitta

Parata Champions, un fiume di tifosi in strada a Bologna - Parata Champions, un fiume di tifosi in strada a Bologna - Il Bologna entra in Piazza Maggiore alle 21.35, accolto dai cori dei tifosi, fuochi d'artificio e dall'inno della Champions. Poi il pullman si trasforma nel palco che anima la festa sorta di palco. E' ... ansa

Bologna in festa per la Champions: migliaia di tifosi in strada e calciatori scatenati, da Orsolini a Zirkzee - Bologna in festa per la Champions: migliaia di tifosi in strada e calciatori scatenati, da Orsolini a Zirkzee - E' festa grande, da Champions: a Bologna è la serata della parata della squadra. Il Bologna ha lasciato lo stadio Dall'Ara dopo la consegna del Nettuno d'Oro. E ad attenderlo, ... leggo

Atalanta-Bayer Leverkusen: 3-0, Tripletta di Lookman! Il risultato della finale di Europa League - Atalanta-Bayer Leverkusen: 3-0, Tripletta di Lookman! Il risultato della finale di Europa League - L'Atalanta diventa la prima squadra italiana a vincere l'Europa League. E porta l'ex Coppa Uefa in Italia 25 anni dopo il Parma. Decisivo Ademola Lookman, con una tripletta da leggenda. corriere