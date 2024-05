Amazon sceglie Sperlonga per Regina del Sud - la nuova serie targata Lux Vide

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – Sono trascorsi appena due mesi dalle riprese di “Sentimenti Oscuri”, il thriller psicologico con interprete Gérard Depardieu, chetorna ad ammaliare l’occhio attento ed esigente delle grandi produzioni cine-televisive. Stavolta lo fa con la Luxper unae importantetvdal titolo “del Sud”: una trama seriale avvincente, profonda con momenti di action e luoghi meravigliosi che racconta di un ex Marine italoamericano che in Italia si e? realizzato come “problem solver” di una delle strutture alberghiere piu? esclusive di tutta la Costiera Amalfitana. Dopo aver effettuato, nei mesi scorsi, numerosi sopralluoghi a, il regista americano ha deciso di ambientarvi alcune scene dellaportando la troupe in provincia per una settimana. Nello specifico le scene sono state girate in centro città, sulla strada provinciale Itri-, in uno stabilimento balneare e su una barca nel mare a ridosso del paese: scorci suggestivi che contribuiranno ad impreziosire latv e che porteranno la provincia di Latina, ancora una volta, sugli schermi di tutto il mondo.