Lo ' schiaffo' di Gentiloni non esiste I dem smorzano la polemica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - Un misunderstanding o uno '' a Giuseppe Conte? L'algoritmo del Pnrr tirato in ballo da Paoloanima ancora i chiacchiericci delle file dem. Non che la cosa desti particolari preoccupazioni: la lettura predominante è che si sia trattato di parole dal sen fuggite, complice una intervista rilasciata circa un mese a Paolo Valentino per un libro pubblicato in questi giorni. Il Commissario agli Affari economici europei non immaginava, è il ragionamento, che l'intervista sarebbe stata rilanciata con questo clamore a tre settimane dal voto europeo. Tuttavia, fra i dem c'è anche chi offre una diversa lettura: che si sia trattato, cioè, di un modo per colpire Conte e prendersi il ruolo di anti-Schlein all'interno del partito, abbandonando anzitempo quello di federatore del centrosinistra che un pezzo di partito avrebbe voluto cucirgli addosso.