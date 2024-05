Le taglie di chi non ha fondi…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nei giorni scorsi un acronimo che conosciamo da anni è riuscito, per la prima volta dopo un lungo periodo, a trovare spazio su una delle principali agenzie di stampa del nostro Paese. Titolava infatti ANSA il 14 maggio: Uccisi cani randagi, Aidaa istituisce ‘taglia’ per chi denuncia 5mila euro per chi aiuta a trovare responsabili nel Salernitano E Google Alerts ci segnala che non sono i soli: il 19 maggio 2024 su MeridioNews (a cui va il nostro plauso per la scelta del nome): Messina, strage di gatti ell’ex macello. Aidaa: «Taglia da duemila euro per chi denuncia» E ancora il 13 maggio 2024, su Quotidiano del Sud: Strage di gatti a Crotone, ipotesi satanismo La fonte di ognuno di questi articoli è un comunicato stampa di AIDAA. Come saprà chi ci legge da tempo, sono diversi anni che non incrociamo le nostre strade con Lorenzo Croce, ma le cose non sono cambiate.