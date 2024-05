Inter a Oaktree - Ernesto Pellegrini alimenta i dubbi sui fondi | non si sa chi son - cosa fanno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Iniziano ad arrivare le prime reazioni dopo l’ufficialità del cambio di proprietà dell’al fondo. “Il mondo è cambiato: fino a qualche anno fa le proprietà die Milan erano nelle mani di due imprenditori italiani, per di più milanesi come me e Berlusconi, adesso siamo passati ai. Vuole dire che è finita l’epoca del romanticismo. Il mondo è diventato un po’ asettico ed è passato nelle mani di questi: non si sa chi sono,. C’è di mezzo la finanza, evidentemente”. Sono le parole di, ex presidente dell’vistato dalla redazione sportiva del GR Rai. “È una spersonalizzazione del calcio, ma non riguarda soloe Milan. Dove andrà a finire questo calcio spersonalizzante? Difficile fare delle previsioni, perché è un mondo che sta cambiando, anzi è già cambiato e bisogna accettarlo così com’è”, aggiunge l’ex presidente nerazzurroallo Sport del GR Rai.