Generale Mori indagato a 85 anni per le stragi del ' 93? Puro accanimento giudiziario

(Di mercoledì 22 maggio 2024) IlMario(ancora!) per lemafiose di Firenze, Milano e Roma del 1993 rappresenta un unicum. È un pezzo di teatro alla Ionesco e, al contempo, una lite temeraria al contrario: in piena surrealtà del diritto, si potrebbe evocare l'art. 96 cpc – sulla “malafede e la consapevolezza dell'infondatezza della domanda”- e applicarlo alla Procura della Repubblica di Firenze. Ecco. Dovrebbe esserci un reato per la persecuzione dei galantuomini. Nel giorno del suo 85° compleanno, mentre girava con successo l'Italia a presentare il suo libro contro il sistema (La verità sul dossier mafia-appalti scritto con Giuseppe De Donno) ilriceveva un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità diper i reati «di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico».

