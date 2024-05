Fuori sulle piattaforme digitali il remix di Daniele Decibel Bellini di Devozioni dialettali di Enzo Avitabile

(Di mercoledì 22 maggio 2024) NAPOLI – É disponibile su tutte leil nuovo singolo di, dj e speaker ufficiale dello Stadio Maradona, si tratta di “di un brano di. “È un brano che mi piace da sempre”, spiega, “un pezzo considerato un po’ di nicchia che conoscevo, mi piaceva e sono entrato in studio con l’idea di dargli un suono diverso, di ‘portarlo’ ai ragazzi alla generazione di Tik Tok. È una canzone ipnotica, quando l’ascolti ti dà sensazioni intense.ha accolto subito l’idea, e di questo lo ringrazio tantissimo, è stata una esperienza unica. La collaborazione è stata fantastica perché lui è un artista pazzesco, quando gli ho proposto l’idea mi ha detto subito di sì e poi quando l’ha ascoltata è impazzito di gioia, ci siamo sentiti tantissime volte, e questo ci ha unito ancora di più e quindi ci sentiamo spessissimo, lui è stato molto contento del risultato”.

