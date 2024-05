Ultime Notizie Roma del 21-05-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2024)Daily News radio giornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Esterina apertura di giornale possibile svolta nel conflitto fra Israele e Palestina Tel Aviv avrebbe deciso di accantonare i piani per una grande offensiva nella città di Raffa nel sud della striscia e Agira in modo più limitato dopo averne discusso con gli Stati Uniti e quanto afferma un analista del Washington Post che Cita come fonti funzionari è a conoscenza del dossier secondo l’analista il piano precedente di inviare le due divisioni in città non andrà avanti e le operazioni saranno più limitate con nuovi piani che comporteranno meno Vittime Civili allo scopo di ottenere il via libera di Washington torniamo in Italia negli uffici di via della boscaiola Milano la Guardia di Finanza ha istituito una perquisizione alla fondazione che ...