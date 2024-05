Promozione su due ruote

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) La migliore cartolina per le montagne lombarde arriva...dalla Slovenia. Le imprese di Tadej Pogacar hanno illuminato la frazione del Giro d’Italia conclusa a Livigno. Gli appassionati accorsi sulle strade che portano al Piccolo Tibet, così come gli spettatori che si sono messi davanti alla tv, hanno potuto gustarsi le bellezze di una terra dalle mille sfumature. E oggi si replica. Non è una novità. Oltre alla corsa rosa, anche altre gare ciclistiche – pensiamo al Giro di Lombardia o alla Tre Valli Varesine – svelano scorci da incorniciare della nostra regione. Vedute che strappano applausi, quasi quanto le gesta dei pedalatori a caccia di allori e traguardi volanti.