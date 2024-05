Molti errori ma anche tante virtù in comune tra Israele e Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 21 maggio 2024) Al direttore - Nell’indagine su Giovanni Toti c’è un aspetto che a mio avviso batte tutti i record dell’assurdo di una giustizia inquirente “deviata”: non portare con sé i cellulari durante una riunione viene considerato un indizio a conferma di una trama di corruttela in corso. In sostanza, se si teme di essere intercettati si deve collaborare. Chi si sottrae non può che essere in malafede. Eppure,un notissimo pm, membro del Csm, quando doveva parlare di questioni delicate con un’altra persona, la invitava nell’androne delle scale dopo aver lasciato il cellulare in ufficio.Giuliano Cazzola E che giustizia è quella che arresta un imputato perché potrebbe reiterare il reato in vista di nuove elezioni, le europee, alle quali non partecipa, mentre crea un clima mediatico all’interno del quale all’imputato viene suggerito di dimettersi per poter tornare in libertà? ...