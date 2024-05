Ma petrolio ed energia scommettono su una transizione ordinata

(Di martedì 21 maggio 2024) La morte di Raisi non sconvolge i mercati e le quotazioni del Brent chiudono in calo. Possibili rialzi futuri legati agli sviluppi della guerra a Gaza, che intanto spinge l’oro. Giovedì i funerali del leader. L’ex capo diplomatico: «Incidente causato da sanzioni Usa». Elezioni il 28 giugno. La Meloni: «La futura leadership si impegni per la pacificazione». Lo speciale contiene due articoli.

