Lega Pro - playoff | ecco quando si recupera Vicenza-Padova

Il maltempo che ha messo in ginocchio parte del Nord Italia costringe al rinvio anche la sfida tra Vicenza e Padova. Il match, valido per l’andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C, era in programma alle 20,30 di stasera, martedì 21 maggio, allo stadio Menti. La decisione è stata presa dalla prefettura alla luce delle forti precipitazioni sul capoluogo berico e del rischio di tafferugli tra le tifoSerie che distrarrebbero le forze dell’ordine impegnate per l’emergenza maltempo.

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Padova, match dello stadio Romeo Menti valevole per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione biancorossa, dopo aver eliminato il Taranto mantenendo la porta inviolata nel doppio confronto, si trova ad affrontare una delle grandi favorite per la promozione.

