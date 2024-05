David Cronenberg sull’AI | Siamo a favore? La temiamo? Entrambe le cose

(Di martedì 21 maggio 2024) Durante la conferenza stampa di The Shrouds al Festival di Cannes 2024, il registaha soppesato i pro e i contro dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel cinema, affermando che, benché i progressi di tecnologie come la CGI abbiano reso la realizzazione dei film molto più facile, è “piuttosto scioccante vedere cosa si può già fare anche ora con una AI che è ancora agli albori“. Parlando di Sora, nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI e specializzato nella generazione di brevi video iper-realistici,ha affermato che questo software possiede il potenziale per “trasformare completamente l’atto di scrivere e dirigere“. Ha poi continuato: “Puoi immaginare uno sceneggiatore seduto lì, che scrive il film, e se quella persona riesce a scriverlo in modo abbastanza dettagliato, il film prenderà vita.

