Perché l’Inter con Oaktree non rischia l’iscrizione al campionato o lo smantellamento della squadra

(Di lunedì 20 maggio 2024) Se Zhang non ripaga il debito, il Fondo americano escuterà il pegno e diventerà nuovo proprietario dell'Inter. Avrà di fatto un nuovo padrone che ha un unico interesse: far sì che il bene acquisito non si svaluti ma prosperi così da poterlo rivendere e fare un ottimo affare in termini di ricavi.

The Last of Us: la nuova stagione della serie TV debutterà nella prima metà del 2025 - The Last of Us: la nuova stagione della serie TV debutterà nella prima metà del 2025 - Le riprese della seconda stagione di The Last of Us hanno preso il via tre mesi fa a Vancouver, Canada, e a quanto pare si concluderanno in tempi relativamente brevi. A riferirlo è la testata statunit ...

Pentecoste: mons. Raspanti (Acireale), “il coraggio di forme e linguaggi nuovi per una rinnovata evangelizzazione” - Pentecoste: mons. Raspanti (Acireale), “il coraggio di forme e linguaggi nuovi per una rinnovata evangelizzazione” - “Dal disordine della Torre di Babele fino all’ unità in Gesù e nello Spirito che Egli effonde. Questo è l’itinerario della veglia di Pentecoste che ci ricongiunge nel seno della Chiesa nella quale ogn ...

Oaktree, l’Inter avrà presto un nuovo proprietario Cosa è successo tra Zhang e il fondo USA - Oaktree, l’Inter avrà presto un nuovo proprietario Cosa è successo tra Zhang e il fondo USA - Sono ore decisive per il futuro aziendale dell'Inter. Se Suning non restituisce a Oaktree un prestito milionario il fondo americano diventerà socio di maggioranza ...