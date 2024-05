Milano - auto elettrica esplode in via Rubens dopo urto con sampietrino - oltre al Suv Kia bruciano anche altri due veicoli - VIDEO

A PIAZZA PORTELLO SI CELEBRA LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT - A PIAZZA PORTELLO SI CELEBRA LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT - Domenica 2 Giugno, un’occasione unica per provare nuove discipline sportive (mi-lorenteggio.com) milano, 20 maggio 2024. Il 2 giugno, presso il vivace Centro Commerciale Piazza Portello, si celebra l ...

Con l'apertura del nuovo cantiere brilla il primo trimestre di Ferretti - Con l'apertura del nuovo cantiere brilla il primo trimestre di Ferretti - milano, 20 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Il 16 maggio 2024, ora locale in Italia, il presidente del Gruppo Ferretti Tan Xuguang ha ospitato presso la sede di milano una riunione del consiglio di amminis ...

Milano: nuovo bando per noleggio auto in sharing station based per concessioni fino al 2026 - milano: nuovo bando per noleggio auto in sharing station based per concessioni fino al 2026 - (FERPRESS) – milano, 20 MAG – La Giunta ha approvato le linee di indirizzo del nuovo avviso pubblico che sarà pubblicato nelle prossime settimane e che, in linea con il precedente, consentirà di racco ...