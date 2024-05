(Di lunedì 20 maggio 2024) Ancona, 20 maggio 2024 – Cup,aidi- App e link online. Problemi al Centro unico didella Regione. “Gli Uffici competenti della Regione– fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità stanno lavorando sollecitamente per risolvere con tempestività l'tecnica che sta interessando ididel Cup (- App e link online)”. "Le direzioni delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali (Ast) e gli Uffici Relazioni con il Pubblico (Urp) delle Ast - si legge in una nota della Regione - sono stati incaricati dall'Ars (Agenzia regionale sanitaria) di ...

Cup Marche, anomalia ai sistemi di prenotazione telefonici e informatici - Cup marche, anomalia ai sistemi di prenotazione telefonici e informatici - Sanità, off il Centro unico di prenotazione della Regione: uffici al lavoro per risolvere la situazione. L’assessorato: “Da aziende sanitarie e Urp supporto ai cittadini” ...

Anomalia tecnica CUP Marche: funzionalità bloccate, si lavora per il ripristino - anomalia tecnica CUP marche: funzionalità bloccate, si lavora per il ripristino - Gli Uffici competenti della Regione marche stanno lavorando sollecitamente per risolvere con tempestività l’anomalia tecnica che sta interessando i sistemi di prenotazione del CUP (telefonici e ...

Anomalia tecnica al Cup Marche, uffici al lavoro per ripristino - anomalia tecnica al Cup marche, uffici al lavoro per ripristino - Un'anomalia tecnica al Cup, il Centro unico di prenotazione della Regione marche. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità: "gli Uffici competenti della Regione marche stanno lavorando ...