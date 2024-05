' Khamenei - speriamo che Raisi torn - non ci saranno vuoti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali, ha espresso preoccupazione per l'elicottero scomparso in un incontro pubblico. Lo riporta Al Jazeera. "che Dio riporti l'onorevole presidente e i suoi compagni tra le braccia della nazione - ha detto - Tutti devono pregare per la salute di questo gruppo di dipendenti pubblici. La nazione iraniana non deve essere preoccupata, non ciinterruzioni nel lavoro del Paese".