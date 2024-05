Highlights Zverev-Jarry 6-4 7-5 - finale Internazionali d’Italia 2024 VIDEO

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilcon gli hlighlights di, sfida valevole comedegli. Un break per set, così il tedesco trionfa al Foro Italico: si tratta del secondo successo a Roma dopo quello nel lontano 2017. Si chiude invece senza il titolo lo splendido cammino di Nicolas, comunque assoluto protagonista di queste due settimane nella Capitale. SportFace.

Zverev trionfa all'ATP Roma: Jarry ko in due set - Zverev trionfa all'ATP Roma: Jarry ko in due set - 4 al mondo, scavalcando Medvedev Sascha Zverev torna Re al Foro Italico. Sette anni dopo la prima volta, il tedesco vince gli Internazionali d'Italia, battendo in finale Nicolas Jarry: 6-4, 7-5 il ...

Sascha Zverev torna campione di Roma e 4 al mondo: primo grande titolo dopo l'infortunio del 2022 - Sascha Zverev torna campione di Roma e 4 al mondo: primo grande titolo dopo l'infortunio del 2022 - Il 27enne di Amburgo batte in finale la rivelazione del torneo, Nicolas Jarry, con il punteggio di 6-4 7-5 (al quarto match point) e torna n° 4 al mondo, superando il campione uscente Daniil Medvedev.