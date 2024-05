Baseball - Serie A 2024 | Nettuno 1945 e Athletics sugli scudi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Vanno in archivio i match che chiudono il fine settimana dellaA di, giunta ormai a un mese in termini di arco di svolgimento. Andiamo a veder quanto accaduto oggi sui diamanti tricolori Nel girone B, se Modena-Poviglio vede la prima gara odierna finire 13-3 a favore della Comcor, i padroni di casa si rifanno con un chiaro e incontrovertibile 5-0 nella seconda sfida, a senso unico in senso assoluto. Oltretorrente e Codogno, invece, lottano in maniera totale: ci vuole l’extra inning per vedere la squadra ducale vincere 12-10 l’incontro iniziale, mentre nel secondo i lombardi piazzano un sontuoso 8-0 nell’ottavo inning per vincere 10-5. Nel girone C arriva il doppio successo degli, in quel di Bologna, contro il Padule per 8-4 e 2-1. Il girone D, invece, vede andare in scena un’altra sfida di quelle veramente ...