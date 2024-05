Frederik e Mary di Danimarca e il regalo al figlio Christian

Tra Frederik e Mary di Danimarca torna il sereno. E la regina danese fa un omaggio speciale a Kate Middleton - Tra frederik e mary di Danimarca torna il sereno. E la regina danese fa un omaggio speciale a Kate Middleton - Visita low profile dei reali danesi agli omologhi norvegesi. Magliette e jeans per passeggiate da comuni borghesi. Gesti dolci nella coppia danese e un pensiero alla corte inglese.

Niente tassa di successione per il re di Danimarca, allo studio una legge (come quella del 1993 per i Windsor) - Niente tassa di successione per il re di Danimarca, allo studio una legge (come quella del 1993 per i Windsor) - Dalla nostra inviata a Copenaghen - Re frederik X e la regina mary di Danimarca – appena tornati a Copenaghen dal loro primo doppio viaggio di stato da sovrani, in Svezia e Norvegia a bordo dello ...

Gustav e Carina di Danimarca, la gioia della seconda figlia - Gustav e Carina di Danimarca, la gioia della seconda figlia - Il principe Gustav e la principessa Carina di Danimarca, entrambi cinquantacinquenni, hanno avuto la loro secondogenita, di cui non è ancora stato rivelato il nome. Si sa, invece, che la piccola è ...