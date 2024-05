Fedez indagato - il rapper sarà ospite di Cattelan La Rai | nessun forfai - solo fake news

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Fine del giallo della partecipazione dial battesimo del nuovo programma di Alessandro“Da vicinoo è lontano” su Rai 2, in onda lunedì 20 maggio. Il, finito nel mirino della cronaca per il presunto pestaggio di Cristiano Iovino, che, dopo alcuni screzi in una discoteca milanese, avrebbe aggredito sotto casa,alla prima puntata del nuovo format. Contrordine,parteciperà alla trasmissione diIn una nota ufficiale la Rai smentisce le indiscrezioni su un presuntot delbollandole come. “È con profondo sconcerto che la Rai prende atto dell’ennesima notizia ‘’ che la riguarda. In particolare ...