Chico Forti lascia carcere a Miami - il rientro in Italia entro due settimane Lo zio | Forse è la fine di un incubo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il 65enne trentino era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike: ora ha siglato l'accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena nel suo paese di origine

