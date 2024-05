Calcio | Malagò - ‘Coni non interessato a nomine nell’agenzia di vigilanza’

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – “Authority? Bisogna leggere bene. Mi sembra che le parti siano disponibili a leggere e poi a rincontrarsi”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni, al termine dell’incontro con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nella sede del ministero in merito alla vigilanza nello sport. “agenzia dal Coni? Non è nel nostro interesse farlo, siamo stati i primi a spogliarci di tutta una serie didirette. Va tutto verificato secondo le regole del mondo internazionale che regolano lo sport”, sottolinea il numero uno del Coni. L'articoloWeb.

A casa di Marco Presta. Due radio, i fumetti della Marvel e un frigo salutista: "Non mangio il coniglio, sarebbe un atto blasfemo" - Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anche A casa di Giovanni Malagò, telefoni nei bagni e il briefing in cucina: "La mattina scelgo il vino per la sera. Sono un ...

Che Tempo Che Fa ospiti stasera su Nove: Francesca Fagnani e Noemi, anticipazioni puntata del 28 aprile - ... suo malgrado, agli onori della cronaca dopo che il suo monologo del 25 aprile, che doveva leggere ... E ancora: il Presidente del CONI Giovanni Malagò . Franco Di Mare , in libreria con " Le parole, per ...