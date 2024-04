Sindaco Castellanza Mirella Cerini morta improvvisamente | choc in città

(Di giovedì 25 aprile 2024)(Varese) –: oggi èdi. Aveva 50 anni ed è stata colpita da un infarto mentre era nel cortile di Palazzo Brambilla, al termine delle celebrazioni per la Festa di Liberazione.questa mattina ha partecipato alla cerimonia del 25 Aprile. L’infarto, secondo quanto raccontano i suoi assessori, pare l’abbia colta nel cortile di Palazzo Brambilla, a ritrovare il corpo ormai privo di vita è stato un agente di Polizia locale. La notizia si sta diffondendo in questo ore inera stata rieletta al secondo mandato nel 2021.

