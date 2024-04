Leggeremo tutti Scurati I sindaci rompono il silenzio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Idell’Empolese Valdelsa si riuniscono sotto la bandiera dell’antifascismo e ribadiscono il valore unitario del 25 aprile oltre ogni ‘guerra dei prefissi’. Tante le iniziative per celebrare la Liberazione ingli undici comuni, e alcuni deihanno voluto mostrare la loro solidarietà allo scrittore Antonioraccogliendo l’appello del sindaco di Bergamo Giorgo Gori affinché venga letto il discorso ‘censurato’ dalla Rai. La sindaca di Empoli Brenda Barnini leggerà quel testo per "non chinare la testa di fronte al revisionismo storico e al tentativo di normalizzazione del fascismo nella storia del nostro Paese". "La Liberazione è la festa digli antifascisti d’Italia, di destra, di sinistra, di centro", spiega Barnini che poi non le manda a dire al Governo Meloni: "Noi ...