Brescia-Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lombardi puntano alla vittoria per mettere al sicuro i playoff, ma i liguri devono evitare passi falsi per non compromettere la salvezza.si giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 14 presso lo stadio Rigamonti: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci dal pareggio casalingo contro la Ternana, i lombardi sono sempre settimi con due punti di vantaggio sulle dirette concorrenti che aspirano ai playoff. La squadra di Maran nelle ultime cinque partite ha ottenuto due vittorie, due pareggi ed una sconfitta nelle ultime cinque Dopo aver fermato la Sampdoria, i liguri sono diciassettesimi a meno uno dalla salvezza diretta. La squadra di D’Angelo è reduce da tre pareggi, una vittoria ed una sconfitta ...