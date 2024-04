Atp Madrid - rimonta di Cobolli | battuto in tre set Tabilo Show di Sonego e Arnaldi ma adesso viene il difficile

Gran colpo per Flavio Cobolli all’esordio nel Masters 1000 di Madrid. Al termine di una partita durissima il tennista tricolore è riuscito ad imporsi sul cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Il romano sa già chi sarà il suo prossimo avversario ... Continua a leggere>>

Flavio Cobolli se la vedrà contro Nicolas Jarry nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il tennista azzurro ha ottenuto una splendida vittoria all’esordio, piegando in tre set il cileno Tabilo, e ora affronterà ...

Continua a leggere>>