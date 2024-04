Allenare la curiosità tra sperimentazioni e scambio culturale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il Nanni Valentini è un crocevia die scambi artistico culturali. E proprio la voglia di conoscere e approfondire le diversità ha spinto la scuola a organizzare una serie di visite al Centro islamico di Monza, in via Ghilini. Da lì, a pochi passi dal centro di Monza, risuona il canto del muezzin che chiama alla preghiera e porta la mente verso regioni lontane, mentre in sottofondo arriva il suono delle campane del Duomo. L’integrazione si fa anche così. "Nell’ambito del programma scolastico di sensibilizzazione su diversi temi – spiega la professoressa di lettere Angelina Allegra – abbiamo pensato di portare le classi seconde in visita al centro islamico, visto che l’Islam rientra nel programma di storia. Alcuni hanno amici di cultura islamica, ma di fatto la maggior parte di loro non si rende conto di quanto la cultura cristiana e quella musulmana ...