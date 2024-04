Panchina Milan – Xavi ha sciolto ogni dubbio sul futuro | ecco la sua scelta

Panchina Milan , anche Julen Lopetegui potrebbe tirarsi fuori dal casting per il nuovo allenatore? Il West Ham vuole affondare il colpo Dopo Unai Emery, potrebbe uscire di scena anche Julen Lopetegui nella corsa a diventare il prossimo allenatore del Milan . Il tecnico spagnolo, al momento libero ... (dailymilan)

Gerry Cardinale è rimasto deluso e insoddisfatto dalla prestazione del Milan durante la sfida nel Derby. Per tale motivo, ha deciso che la... (calciomercato)

SOCIAL – Panchina Milan , da Van Bommel a Conceicao : sono diversi i nomi di allenatori accostati al club rossonero. Ecco la reazione dei tifosi I tifosi del Milan non vedono l’ora di sapere chi sarà il prossimo allenatore della squadra. La strada sembra ormai tracciata, con Stefano Pioli che ... (dailymilan)

BARCELLONA-XAVI, COLPO DI SCENA: RESTA IN panchina - Xavi fa marcia indietro e resta alla guida del Barcellona. L'ex centrocampista, che lo scorso gennaio aveva annunciato di voler lasciare i catalani ...sportmediaset.mediaset

milan-Lille, nuovo asse di mercato: non solo David, occhi su Tiago Santos - Il milan comincia a programmare le strategie da adottare in vista del prossimo mercato estivo. Come a più riprese sottolineato qui su Calciomercato.com, nell`agenda.calciomercato

milan, colpo di scena per il post Pioli: è il prescelto di Adani - Direttamente dal palcoscenico del San Siro, l’ex calciatore Lele Adani ha parlato di calciomercato e, in ottica milan, di chi vedrebbe bene sulla panchina rossonera per il dopo Pioli. Sono giorni ...spaziomilan