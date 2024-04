Media | Israele pronto ad attacco a Rafah

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 17.05 Le Forze armate israeliane hanno portato a termine tutti i preparativi per attaccare, ritenuta l'ultimo bastione di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz citando fonti della Difesa. La notizia era stata già anticipata dal canale televisivo israeliano Kan, citando due funzionari americani i quali avevano parlato dell'evacuazione dall' area di oltre un milione di civili palestinesi. Il piano per l'prevede diverse fasi a seconda delle aree da occupare.

Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ieri sera ha colpito un edificio residenziale nel quartiere Salam della città di Rafah , nel sud della Striscia di Gaza : lo rendono noto i media arabi, citando fonti mediche palestinesi. (quotidiano)

