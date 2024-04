Atalanta-Fiorentina - i diffidati | ecco chi rischia la finale contro la Juventus

I Diffidati di Atalanta-Fiorentina , match del Gewiss Stadium valevole per la seconda semi finale della Coppa Italia 2023/2024. E’ tutto pronto per il secondo atto della sfida tra i ragazzi di Gian Piero Gasperini e gli uomini di Vincenzo Italiano, che partono da una situazione di leggero vantaggio ... (sportface)

Gol strepitoso di Mandragora e l’andata della semifinale tra Fiorentina e Atalanta è andata ai viola in una serata nella quale Italiano ha disinnescato Gasperini confermando che la sua squadra è particolarmente difficile da addomesticare in un doppio confronto. La questione rimane aperta al Gewiss ... (infobetting)