Volley - Monza continua a sognare! Schianta Perugia in gara-2 e pareggia la finale scudetto

(Di domenica 21 aprile 2024)ha sconfittoper 3-2 (25-20; 23-25; 21-25; 25-19; 15-11) nella-2 delladimaschile. I brianzoli, sempre più rivelazione di questa stagione, hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena e hannoto la serie (1-1) dopo che giovedì sera avevano perso in trasferta per 3-1.è crollata sul 2-1, quando sembrava avere ormai in mano il pallino del gioco, e si complica così il cammino verso la conquista del secondo tricolore della propria storia. I ragazzi di coach Massimo Eccheli, testa di serie numero 5 nei playoff e che nei turni precedenti hanno eliminato due corazate come Civitanova e Trento (Campione d’Italia), hanno saputo rimontare i Block Devils da 1-2 e non vogliono ...