LIVE – Foggia-Cerignola 0-1 - Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Ladi, match valido per la trentasettesima giornata di. Penultimo turno del girone C in cui scendono in campo due formazioni pugliesi in una partita delicatissima perché è anche uno spareggio di clamorosa importanza tra la decima, i padroni di casa, dunque gli ultimi a essere all’interno dei playoff, e gli undicesimi, gli ospiti, al momento prima delle escluse. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20 di domenica 21 aprile. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-1 (8? Sainz Maza) 8? – AUDACEIN VANTAGGIO! A segno ...