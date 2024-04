Curling - prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di doppio misto | Constantini e De Zanna ko con la Svizzera

(Di sabato 20 aprile 2024)è statadallaper 8-4 nella seconda partita dei2024 di, incominciati oggi sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Stefania(Campionessa Olimpica di specialità) e Francesco De(al debutto, dopo essere stato riserva aimaschili chiusi con il bronzo) sono incappati nelladi questa rassegna iridata, dopo che in mattinata avevano regolato la Spagna. Gli azzurri si trovano così al quarto posto in classifica (1-1) insieme a Danimarca, Giappone e Turchia. In testa al gruppo A, con due successi a testa, troviamo le imbattute Estonia, Germania e. Soltanto la ...

