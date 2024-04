Il Parco Gadames riapre i cancelli. I residenti uniti contro i vandali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Chiuso da settembre per i lavori di riqualificazione, in questi giorni ilha riaperto i suoiper accogliere grandi e bambini in un clima di festa e socialità. Si tratta di un restyling che avrà un significato anche sociale, perché la custodia della nuova area verde, all’interno del Villaggio Ambrosiano, sarà l’inizio di un percorso di partecipazione e condivisione con tutti i cittadini del quartiere e le associazioni che vorranno prendersi cura di questo bene comune. "La corsa dei bambini lungo i vialetti, appena dopo il taglio del nastro, ha aperto il cuore e la loro gioia nel vedere questo spazio in ordine e finalmente loro è il messaggio che tutti noi dobbiamo sempre tenere vivo impegnandoci ad avere cura di questo- ha commentato il sindaco Ezio Casati -. La cosa che mi ha dato più ...