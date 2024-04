Endless Love anticipazioni 22-27 aprile | aggressioni e rivelazioni!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 18 aprile 2024) Se sei un appassionato della serie televisiva, non puoi perderti le emozionantidelle puntate in onda dal 22 al 272024 su Canale 5. Questa settimana, la trama si fa sempre più intricata, con colpi di scena e svolte inaspettate. Uomini e Donne: Ida incontentabile!Lunedì 222024 Nella puntata di lunedì, Nihan confessa a Kemal di aver sposato Emir per proteggere Ozan, il suo ex marito. Kemal, deciso a scoprire la verità su Emir, cerca prove per incastrarlo. Nel frattempo, Tarik scopre che il proprietario del negozio dove voleva aprire un’attività ha cambiato idea all’ultimo momento, scatenando la sua frustrazione. Martedì 23 ...