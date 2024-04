Volley | definite le semifinali dei playoff per la Challenge Cup | le big in lotta per l’ultimo posto in Europa

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si sono delineate ledeiper il quintodella Superlega dimaschile. Ricordiamo che la vincitrice avrà diritto di partecipare alla prossimaCup, ovvero il terzo trofeo per importanza alle spalle di Champions League e CEV Cup. In sostanza un torneo per deluse, ovvero le eliminate ai quarti di finale deiscudetto a cui si sono aggiunte nona e decima classificata della regular season. Al termine di un girone a sei squadre con partite di sola andata, sono proprio le quattro eliminate dallaper il tricolore ad avere staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta. Verona ha chiuso il raggruppamento al comando con 13 punti, davanti a Piacenza (11), Civitanova (9) e Modena (5). Cisterna (4) e Padova (3) sono ...

