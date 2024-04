Virus B delle scimmie | Pregliasco a Notizie com | “Se facciamo al lupo al lupo non ci crede più nessuno”

(Di martedì 16 aprile 2024) Si chiama comunementeB ed è l’herpestrasmesso dalleche ultimamente sta allarmando. Presenta un altro rischio di mortalità, soprattutto quando l’infezione progredisce al sistema nervoso centrale, ma in Italia non esistono casi tali da preoccupare la comunità scientifica. L’ultimo caso segnalato è a Hong Kong e riguarda un uomo di 37 anni che ora è in gravi condizioni ed avrebbe contratto ildopo l’aggressione di un branco dial parco., Fabrizioridimensiona la situazione: nessun allarme (Ansa Foto) –.comLe autorità hanno raccomandato ai cittadini di non toccare questi animali e di non dar loro da mangiare e l’esperienza del Covid ha fatto ...

Sale l’attenzione per il Virus B delle scimmie dopo che nei giorni scorsi è stato segnalato un caso di contagio umano a Hong Kong. Si tratta di un uomo di 37 anni che avrebbe contratto la malattia ... (quifinanza)

Recentemente un uomo è finito in terapia intensiva dopo essere stato morso ad Hong Kong. Ecco quali sono i sintomi di questa infezione e come si trasmette (wired)

Il virus B (Herpes virus simiae) è un patogeno che circola normalmente nelle scimmie , in particolar modo nei macachi. Può essere trasmesso attraverso morsi e graffi dei primati infetti, ma è noto un ... (fanpage)

