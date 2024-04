“Soldati stranieri nel nostro esercito” La proposta choc al vaglio del Governo Cosa offrirebbero in cambio ai migranti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ne hanno parlato in esclusiva alcuni organi di stampa, e sembra proprio che lasia ora in discussione presso il Ministero della Difesa guidato da Guido Crosetto. Si tratta di un’idea che si sposa con l’attuale, complessa situazione internazionale e con i venti di guerra che spirano sul mondo intero. Si tratterebbe di arruolareregolari nell’Italiano, offrendo come contropartita la concessione del diritto di cittadinanza nelPaese. Vale la pena di sottolineare come unasimile fosse stata lanciata tre mesi fa in Germania. Ne aveva parlato il Ministro della Difesa Tedesco Boris Pistorius, “per ovviare alle carenze di organico”. Anche in Germania, l’idea aveva sollevato diverse polemiche. Ma la verità è che il pensiero di ricorrere a...