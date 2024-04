Serie D Samb | arriva la capolista Record di presenze al Riviera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Laè praticamente fuori dalla corsa promozione ma l’entusiasmo per il confronto di domenica, al, contro laCampobasso rimane comunque alto. Tanto è che dopo che la Curva Nord era andata già sold out la settimana scorsa, ieri, in una ventina di minuti sono terminati anche i biglietti per l’anello superiore della tribuna Est Mare ed è stato aperto il parterre. Pare che ci siano stati problemi nella prevendita e che 300 tagliandi siano stati venduti ai tifosi del Campobasso. Si va verso ildistagionali aldelle Palme. Ladeve comunque cercare di vincere, domenica, se vuole riuscire a riprendersi il secondo posto, ora occupato da L’Aquila. La squadra di Lauro deve centrare il miglior piazzamento in ottica playoff per poi ...