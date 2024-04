Sciopero Mirafiori | Lo Russo contestato dagli operai Fiom | urla e fischi al sindaco E lui accetta il confronto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024)ildi Torino, Stefano Lo, durante logenerale di. Al primo cittadino i lavoratori e le lavoratrici hanno indirizzato alcuni cori di protesta così – come si vede nel video – Losi è avvicinato aglie ha chiesto di poter parlare. “Facciamolo intervenire – ha detto un lavoratore – ci sta mettendo la faccia. Poi gli risponderemo”. Così, dal megafono, Loha spiegato che “siamo in un passaggio molto delicato. Abbiamo incontrato l’amministratore delegato Tavares. Abbiamo l’obbligo, come istituzioni, di continuare il dialogo, alzare i toni non serve. È innegabile che investimenti importanti sono stati fatti a, il problema è che ne vanno chiesti altri. Non sarò il ...