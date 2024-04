Calendario scolastico | ponte del 25 aprile e 1° maggio | ecco in quali regioni non si va a scuola

La petizione lanciata da WeWorld e MammadiMerda per ridurre la pausa estiva ha acceso un acceso dibattito. Le Oltre quarantamila firme raccolte testimoniano l'interesse per un tema complesso e dalle ... (orizzontescuola)

Scuole aperte anche d’estate Approvato il decreto che stanzia 400 milioni di euro, ecco cosa prevede - Scuole aperte in estate: Valditara stanzia fondi per gli AS 23/24 e 24/25 per le primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali.greenme

Scuole aperte anche in estate: qual è la proposta del Ministero dell’Istruzione - Giuseppe Valditara, ministero dell’Istruzione e del Merito, ha appena firmato un decreto che permetterà alle scuole di rimanere aperte anche ...ohga

Apri il menu di navigazione - Il ministro dell'Istruzione Valditara porta avanti un piano, annunciato lo scorso anno, di potenziamento delle aperture per i mesi di giugno e settembre. Tante le ipotesi in campo per la gestione dell ...vanityfair