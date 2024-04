LIVE Milan-Roma 0-1 | Europa League 2024 in DIRETTA | traversa di Giroud!

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90? Fuori Pellegrini e Paredes, dentro Bove e Aouar nella. 88?didopo un grande assist di Chukwueze. 86? Loftus Cheek agisce praticamente da seconda punta. 84?che prova a pieno organico ad arrivare al pareggio. 82? Fuori Dybala, dentro Abraham nella. 80? Fischi per Pioli al momento della sostituzione di Leao. 78? Leao e Pulisic vanno fuori, dentro Chukwueze e Okafor nel. 76? Punizione di Adli che si spegne sulla barriera. 74? Tiro cross di Adli, vola Svilar a respingere. 72? Massimo sforzo del. 70? Ancora Svilar attento sulla conclusione dell’olandese del. 68? Colpo di testa di Theo Hernandez che finisce sul fondo. 66? ...

