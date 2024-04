Spedizione punitiva Botte dopo la discoteca Ventenne gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) OSNAGO (Lecco) Lo hanno massacrato dinel parcheggio del fast food,essere usciti dalla. Erano in quattro contro uno. Lo hanno tempestato di calci, pugni, sberle, hanno continuato a infierire anche quando ormai era inerme a terra, rannicchiato per proteggersi. Per colpirlo hanno utilizzato pure una pesante bottiglia di vetro che gli hanno spaccato in faccia, sfregiandogli il volto. Ora Alessandro,di Bellusco, è ricoverato in prognosi riservata. È stato pestato a sangue l’altra notte a Osnago. Non si sa sa perché: forse una parola o uno sguardo di troppo, magari un’incomprensione tra lui e suoi due amici coetanei da una parte e quattro giovani maghrebini milanesi dall’altra mentre ballavano sulla pista dello Tsunami, unadel paese. I sette si sono aspettati e ...