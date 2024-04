Il Mantova torna in Serie B | 10 mesi fa era tra i dilettanti I ragazzi di Possanzini riportano in vita la favola del “piccolo Brasile”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dalla retrocessione nei, al ripescaggio, alla promozione inB. Tutto nello spazio di appena dieci. È questa la parabola deldi Davide Pozzanzini,to ufficialmente in cadetteria dopo 14 anni di attesa e due fallimenti (nel 2010 e nel 2017), grazie al pareggio per 1-1 del Padova sul campo del Lumezzane. Una cavalcata trionfale, conclusa con ben tre giornate di anticipo: un campionato letteralmente dominato. E pensare che ilquest’annata non doveva nemmeno disputarla. Nel giugno dell’anno scorso i biancorossi, allenati allora da Andrea Mandorlini, perdono il playout contro l’Albinoleffe retrocedendo inD. La nuova società guidata da Filippo Piccoli, fondatore di Sinergy (sponsor dell’Hellas Verona) – subentrata al 100 per ...

