Tutti i vincitori dei WWE Slammy Awards 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo la Night 1 di WrestleMania XL e in attesa della seconda e ultima parte, la WWE ha svelato pochi minuti fa idegli. Cominciamo con la Miglior Entrata dell’anno, premio vinto da Cody Rhodes. AND THEFOR BEST ENTRANCE OF THE YEAR GOES TO…@CodyRhodes! Congratulations, Cody! Good luck tonight at #WrestleMania! pic.twitter.com/ms5ctRCX7y— WWE (@WWE) April 7,Successivamente è stato votato dai fan il match dell’anno, premio vinto da Rhea Ripley e Charlotte Flair per la loro contesa vista a WrestleMania 39 (ricordiamo infatti che la WWE intende come anno completo il periodo che copre un edizione di WM da quella successiva, quindi in questo caso dalla 39 alla 40). AND THEFOR BEST MATCH OF THE YEAR GOES ...