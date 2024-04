Paura a Cuasso al Monte | anziana cade in montagna e si ferisce a una gamba

(Di domenica 7 aprile 2024)ALoggi nel pomeriggio per un’di 82 anni che si è ferita ad unando inal. L’escursione che l’ottantaduenne stava facendo percorrendo un sentiero in una zona boschiva ha rischiato di avere serie conseguenze con l’infortunio che invece fortunatamente si è rivelato meno preoccupante di quello che si era temuto. La richiesta di intervento è stata lanciata intorno alle 15, subito attivati gli operatori della Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Sul posto sette tecnici, tra cui un medico del Cnsas, i Vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Rossa. L’, raggiunta nell’area boschiva dove si è infortunata, è stata poi affidata ...

