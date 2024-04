Dengue | zika | usuto Le nuove minacce sanitarie che allertano l' Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) Oltre a un possibile ritorno del covid altre patologie preoccupano le autorità. L'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) in una recente pubblicazione, ha posto l'accento sui rischi del cambiamento climatico e sull'innalzamento delle temperature che potrebbero facilitare la migrazione di specie infettive. Parliamo delle infezioni dae West Nile, che seppure siano a basso tasso di mortalità creano preoccupazione. "La durata potenziale della stagione di trasmissione della- si legge - potrebbe aumentare di cira 1-2 mesi entro il 2080 nell'Sud-Orientale". In Italia, dove gli sviluppi della diffusione sono costantemente monitorati, il livello di allerta è stato innalzato a febbraio scorso, quando il ministero della Salute ha diramato una circolare per intensificare la vigilanza su mezzi e merci ...