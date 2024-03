Si finge impiegato di un istituto di credito e si fa inviare bonifico | denunciato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel corso dei servizi finalizzati a reprimere i reati contro il patrimonio ai danni dei cittadini, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento una persona per il reato di truffa. I militari della Stazione Carabinieri di Ponte hanno identificato eun soggetto che ha ricevuto unsu un conto a lui intestato per un valore di quasi 10mila euro. L’operazione è stata resa possibile poichè la vittima della truffa era stata convinta da un uomo che si era finto un dipendente di undiche l’aveva più volte contattata, riferendogli di aver riscontrato operazioni anomale sul suo conto corrente (sospetti accrediti di somme di denaro) e che lo invitava, per risolvere il problema, ad effettuare ...