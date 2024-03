Seee | allora stiamo freschi | Del Debbio stronca i deliri di Paolo Cento

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Ma è proprio vero, come dicono spesso gli studenti in piazza (e ipotizza pure qualche politico), che in Italia non c'è più democrazia? A Dritto e rovescio, ospite diDelsu Rete 4, prova a dare qualche numero Giuseppe Cruciani. «Nei primi due mesi del 2024 ci sono state 2.822 manifestazioni con spiccato interesse per l'ordine pubblico, il 40% in più. In Italia si può manifestare tranquillamente, non c'è nessuna repressione. Si può fare tutto, anche sputare in faccia ai poliziotti». «Anche manganellare», interviene, storico esponente dei verdi oggi direttore di Articolo 9. «Calmo, stai calmo e fammi finire - prosegue il conduttore de La Zanzara -. Si può fare tutto, sputare in faccia ai poliziotti e dirgli mer***e o assassini, cose che in qualsiasi altro Paese non sarebbero tollerate». «Io ...